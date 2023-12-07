Олейник проведёт бой против бразильца Родригеса на турнире в Екатеринбурге

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Алексей Олейник проведёт свой следующий поединок против бразильского бойца Фернандо Родригеса на турнире RCC 17.

Соревнования в Екатеринбурге пройдут 15 декабря, сообщает пресс-служба RCC.

Изначально Олейник должен был провести поединок с Оли Томпсоном, но 6 декабря стало известно, что британский боец отказался от поединка с россиянином.

На счету россиянина 79 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 60 побед и потерпел 18 поражений. В активе бразильца 12 побед и девять поражений.

Напомним, что турнир RCC 17 состоится 15 декабря в Екатеринбурге. Главным событием шоу станет поединок между Александром Шлеменко и Александром Иличем.

Ранее Шлеменко высказался о продуктовой диете.