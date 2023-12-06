Шлеменко: вегетарианская диета мне однозначно не подходит

Бывший чемпион Bellator в средней весовой категории Александр Шлеменко высказался о продуктовой диете.

«Сначала с сыроедением, а затем с вегетарианством. Было делом принципа доказать самому себе, что я сделал правильные выводы из поражения. Это было моё самое быстрое поражение. За 35 секунд проиграл, а выиграл — за 25. Это не просто так. Мог выиграть в первом или во втором раунде, но победил его точно так же, как он меня», — цитирует Шлеменко Metaratings.

Вместе с тем он подчеркнул, что вегетарианская диета влияет на спортсменов.

«Мы все разные люди, у нас только групп крови четыре. Каждому подходят разные продукты. Мы живём в разных точках планеты, питаемся по-разному. Мне она не подходит однозначно», — добавил Шлеменко.

Лига смешанных единоборств Russian Cagefighting Championship (RCC) определилась с датой реванша между российским бойцом Александром Шлеменко и сербом Александром Иличем.

Бой возглавит турнир RCC 17, который состоится 15 декабря в Екатеринбурге.

Первый поединок между Шлеменко и Иличем прошёл 26 августа 2022 года и завершился победой сербского бойца техническим нокаутом на первой минуте.

В со-главном бою турнира в Екатеринбурге выступит россиянин Алексей Олейник, чей соперник определится позднее.

Ранее Шлеменко заявил, что не считает себя россиянином.

















