Круговой: уйдёт из «Зенита» Вендел — придёт кто-нибудь другой

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о возможном уходе полузащитника Вендела в зимнее трансферное окно.

«Уйдёт Вендел — придёт кто-нибудь другой», — цитирует Кругового газета «Известия».

Как сообщает журналист Папараццо Рубро-Негро в социальных сетях, «Зенит» не получал никаких предложений от руководства «Фламенго» по поводу возможного трансфера в начале 2024 года.

25 июля Вендел вернулся в расположение сине-бело-голубых после попыток покинуть клуб. Позже он был внесён в заявку «Зенита» на сезон-2023/24 РПЛ. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

В текущем сезоне он провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал шесть результативных передач.

Ранее агент Вендела назвал фейком информацию о желании игрока покинуть «Зенит».