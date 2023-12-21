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Тренер «Монако» — об удалении Головина: он осознал свою ошибку

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Главный тренер «Монако» Адольф Хюттер высказался об удалении российского полузащитника Александра Головина в матче с «Тулузой».
Тренер «Монако» — об удалении Головина: он осознал свою ошибку
  • globallookpress.com
  • © Panoramic / Keystone Press Agency

«Мы сумели переломить ситуацию двумя забитыми мячами. Затем мы потеряли Головина, который осознаёт свою ошибку. Нам будет его не хватать, но главное — это результат», — цитирует Хюттера пресс-служба клуба.

Игра в Тулузе на стадионе «Мунисипал» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостевой команды.

В составе победителей мячи забил Виссам Бен-Йеддер (26-я, 44-я минуты). Хавбека сборной России Александра Головина удалили за неспортивное поведение на 51-й минуте матча. Это четвёртое удаление Головина в чемпионате Франции и первое с августа 2021 года.

У проигравших отличился Франк Магри (пятая минута).

«Монако» с 33 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Тулуза» (14) — 16-е. Лидирует в чемпионате «Пари Сен-Жермен» (40).

Ранее агент Головина заявил, что футболист возвращается в Россию.

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