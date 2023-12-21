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Филатов: «Спартак», «Динамо» и СКА займут первые три места в Западной конференции

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Бывший нападающий молодёжной сборной России Никита Филатов считает, что две московские команды и коллектив из Санкт-Петербурга являются главными претендентами на победу в Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24.

«Я бы сказал, что «Спартак», «Динамо» и СКА — такой будет первая тройка на Западе. Вопрос в том, в каком порядке расставятся команды. А в районе четвёртого места расположатся «Локомотив» и «Торпедо», — приводит слова Филатова «РБ Спорт».

При этом, по словам экс-хоккеиста, он дал долгоиграющий прогноз.

«Впереди ещё 27—28 матчей. А там уже посмотрим, прав я или нет», — добавил Филатов.

На данный момент «Спартак» занимает первое место, набрав 58 очков и опережая «Динамо» (58 очков) только по дополнительным показателям.

Ранее нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко заявил, что лимит на легионеров в КХЛ поможет лучше развиваться российским игрокам.





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