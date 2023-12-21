RT в Telegram
Подпишись

Кудашов: у Фёдорова и Ларионова есть возможность тренировать в НХЛ

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов считает, что Сергей Фёдоров и Игорь Ларионов имеют возможность работать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Берём примеры Брылина и Гончара. Они всю карьеру провели в НХЛ, а теперь остались там работать. Думаю, есть возможность у Фёдорова и Ларионова, но это та же история», — цитирует Кудашова «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что российские тренеры ничуть не хуже, а многие намного лучше, чем тренеры НХЛ.

«Я знаю, что они детальнее, они аналитики, думаю, наши тренеры как минимум не хуже», — добавил Кудашов.

Фёдоров на посту главного тренера московского ЦСКА победил в Кубке Гагарина в последних двух сезонах. Ларионов возглавляет нижегородское «Торпедо». Оба тренера, будучи действующими хоккеистами, выиграли три Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз».

Ранее Вячеслав Фетисов заявил, что КХЛ должна полностью соответствовать регламенту НХЛ.





Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить