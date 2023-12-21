Кудашов: у Фёдорова и Ларионова есть возможность тренировать в НХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов считает, что Сергей Фёдоров и Игорь Ларионов имеют возможность работать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Берём примеры Брылина и Гончара. Они всю карьеру провели в НХЛ, а теперь остались там работать. Думаю, есть возможность у Фёдорова и Ларионова, но это та же история», — цитирует Кудашова «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что российские тренеры ничуть не хуже, а многие намного лучше, чем тренеры НХЛ.

«Я знаю, что они детальнее, они аналитики, думаю, наши тренеры как минимум не хуже», — добавил Кудашов.

Фёдоров на посту главного тренера московского ЦСКА победил в Кубке Гагарина в последних двух сезонах. Ларионов возглавляет нижегородское «Торпедо». Оба тренера, будучи действующими хоккеистами, выиграли три Кубка Стэнли в составе «Детройт Ред Уингз».

Ранее Вячеслав Фетисов заявил, что КХЛ должна полностью соответствовать регламенту НХЛ.











