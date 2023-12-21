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«Гавр» с Кузяевым в меньшинстве уступил «Реймсу» в Лиге 1

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«Гавр» в гостях проиграл «Реймсу» в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.

Игра на стадионе «Огюст Делон II» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Победный мяч забил Кэито Накамура (25-я минута).

Российский полузащитник гостевой команды Далер Кузяев (84-я) вышел на замену в концовке второго тайма. Коллектив из Нормандии доигрывал матч в меньшинстве поле удаления в первой половине игры Рассула Ндиайе (21-я).

«Гавр» (19 очков) занимает 11-е место в турнирной таблице. «Реймс» (26) — восьмое.

Ранее сообщалось, что «Гавр» с Кузяевым обыграл «Ниццу» в матче Лиги 1.

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