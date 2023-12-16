«Гавр» с Кузяевым обыграл «Ниццу» в матче Лиги 1

«Гавр» на своём поле нанёс поражение «Ницце» в матче 16-го тура чемпионата Франции по футболу.

Игра на стадионе «Стад Осеан» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Луки Элснера.

В составе победителей мячи забили Эммануэль Сабби (пятая, 35-я минуты), Мохамед Байо (51-я, пенальти). У проигравших отличился Том Луше (91-я).

Российский полузащитник коллектива из Нормандии Далер Кузяев появился на поле на 84-й минуте, после обоюдного удаления. Красные карточки получили Самуэль Грандсир и Жан-Клер Тодибо.

«Гавр» с 19 очками занимает девятое место в турнирной таблице. «Ницца» (32) — второе.

Ранее сообщалось, что «Гавр» с Кузяевым проиграл ПСЖ в матче чемпионата Франции.









