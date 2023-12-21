«Монако» победил «Тулузу» в Лиге 1, Головина удалили во втором тайме

«Монако» в гостях в меньшинстве нанёс поражение «Тулузе» в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.

Игра в Тулузе на стадионе «Мунисипал» завершилась со счётом 2:1 в пользу гостевой команды.

В составе победителей мячи забил Виссам Бен-Йеддер (26-я, 44-я минуты). Хавбека сборной России Александра Головина удалили за неспортивное поведение на 51-й минуте матча. Это четвёртое удаление Головина в чемпионате Франции и первое с августа 2021 года.

У проигравших отличился Франк Магри (пятая минута).

«Монако» с 33 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Тулуза» (14) — 16-е. Лидирует в чемпионате «Пари Сен-Жермен» (40).

Ранее агент Головина заявил, что футболист возвращается в Россию.