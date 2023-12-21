Головин получил прямую красную карточку в матче «Тулуза» — «Монако»
Хавбека сборной России удалили за неспортивное поведение на 51-й минуте матча, который проходит в Тулузе на стадионе «Мунисипал». Счёт в игре — 2:1 в пользу гостевой команды.
Это четвёртое удаление Головина в чемпионате Франции и первое с августа 2021 года.
«Монако» с 30 очками занимает третье место в турнирной таблице. «Тулуза» (14) — 15-е. Лидирует в чемпионате «Пари Сен-Жермен» (37).
Ранее агент Головина заявил, что футболист возвращается в Россию.