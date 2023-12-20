Тарханов: РФС принял правильное решение, Россию всё равно вернут в УЕФА
«Думаю, это правильное решение. Через какое-то время нас всё равно вернут в УЕФА. Даже чемпионат мира по хоккею с мячом отменили, потому что нас там нет. Не знаю, сколько это займёт по времени, но нас вернут», — цитирует Тарханова Metaratings.
При этом он считает, что в условиях изоляции можно воспитать футболиста высокого уровня.
«Если правильно работать. Надо больше доверять молодым и в этот промежуток времени, меньше брать иностранцев», — заключил Тарханов.
Исполком РФС на заседании 20 декабря принял решение не переходить в АФК.
ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.
Ранее Александр Дюков заявил, что РФС может перейти в Азию в 2024 году.