Тарханов: РФС принял правильное решение, Россию всё равно вернут в УЕФА

Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов положительно оценил решение Российского футбольного союза (РФС) не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Думаю, это правильное решение. Через какое-то время нас всё равно вернут в УЕФА. Даже чемпионат мира по хоккею с мячом отменили, потому что нас там нет. Не знаю, сколько это займёт по времени, но нас вернут», — цитирует Тарханова Metaratings.

При этом он считает, что в условиях изоляции можно воспитать футболиста высокого уровня.

«Если правильно работать. Надо больше доверять молодым и в этот промежуток времени, меньше брать иностранцев», — заключил Тарханов.

Исполком РФС на заседании 20 декабря принял решение не переходить в АФК.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Александр Дюков заявил, что РФС может перейти в Азию в 2024 году.