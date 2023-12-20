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Месси в четвёртый раз признали лучшим спортсменом года в Аргентине

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Нападающий клуба Главной лиги футбола (МLS) «Интер Майами» Лионель Месси получил очередную награду в 2023 году.

Чемпион мира 2022 года в рекордный четвёртый раз признан спортсменом года в Аргентине.

Спортсменкой года стала легкоатлетка Белен Касетта, которая специализируется в беге на дистанции 3000 м с препятствиями.

Помимо золота первенства планеты, в коллекции Месси в 2023 году победа в чемпионате Франции в составе «Пари Сен-Жермен» и с «Интер Майами» в Кубке лиг. Аргентинец в октябре стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что Месси признан футболистом года по версии Goal.





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