Месси в четвёртый раз признали лучшим спортсменом года в Аргентине

Нападающий клуба Главной лиги футбола (МLS) «Интер Майами» Лионель Месси получил очередную награду в 2023 году.

Чемпион мира 2022 года в рекордный четвёртый раз признан спортсменом года в Аргентине.

Спортсменкой года стала легкоатлетка Белен Касетта, которая специализируется в беге на дистанции 3000 м с препятствиями.

Помимо золота первенства планеты, в коллекции Месси в 2023 году победа в чемпионате Франции в составе «Пари Сен-Жермен» и с «Интер Майами» в Кубке лиг. Аргентинец в октябре стал восьмикратным обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что Месси признан футболистом года по версии Goal.











