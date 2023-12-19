Месси признан футболистом года по версии Goal
- Gettyimages.ru
- © Rodrigo Valle
Первое место в списке занял нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси.
На второй позиции расположился форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд, а замкнул тройку призёров вингер «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем.
В топ-50 не вошёл Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср».
В голосовании принимали участие 5 млн человек.
Ранее Александр Мостовой заявил, что достижений Роналду и Месси не повторят в ближайшие 100 лет.