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Месси признан футболистом года по версии Goal

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Известный портал Goal определил 50 лучших футболистов 2023 года.
Месси признан футболистом года по версии Goal
  • Gettyimages.ru
  • © Rodrigo Valle

Первое место в списке занял нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси.

На второй позиции расположился форвард «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд, а замкнул тройку призёров вингер «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем.

В топ-50 не вошёл Криштиану Роналду, выступающий за «Аль-Наср».

В голосовании принимали участие 5 млн человек.

Ранее Александр Мостовой заявил, что достижений Роналду и Месси не повторят в ближайшие 100 лет.

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