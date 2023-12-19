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Мостовой считает, что достижений Роналду и Месси не повторят в ближайшие 100 лет

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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о влиянии нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду и форварда «Интер Майами» Лионеля Месси на мировой футбол.
Мостовой считает, что достижений Роналду и Месси не повторят в ближайшие 100 лет
  • Gettyimages.ru
  • © Carlos Rodrigues

«Людям ещё лет 100 не повторить их достижений. Мы должны радоваться, что они вообще существуют. Роналду приехал в Саудовскую Аравию и там стал лучшим. А у нас многие к 30 годам заканчивают карьеру», — цитирует Мостового ODDS.ru.

30 декабря 2022 года португалец подписал соглашение с «Аль-Насром». Его зарплата составляет €200 млн в год. В нынешнем сезоне игрок провёл за клуб 22 матча во всех турнирах, забил 20 мячей и сделал десять результативных передач.

Аргентинец подписал контракт с «Интер Майами» летом 2023-го на правах свободного агента. Его соглашение действует до 2025 года. Он провёл за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» и «Аль-Наср» сыграют товарищеский матч 1 февраля.

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