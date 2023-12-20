Тихонов: предложение МОК по допуску россиян — это унижение державы

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает неприемлемыми условия допуска спортсменов из России и Белоруссии на летнюю Олимпиаду 2024 года в Париже.

«Предложение МОК — это унижение великой державы», — цитирует Тихонова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что в условиях санкций и изоляции обязательно нужно проводить как можно больше соревнований.

«Это поднимает дух. Нас не пускают на чемпионат мира, Олимпиаду, но того, что творит Ирина Винер, нет на всём земном шаре. Синхронное плавание, фигурное катание — ничего равного нет. Они на территории страны показывают те элементы, которые там не делают», — добавил Тихонов.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Андрей Кириленко высказал мнение касательно допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.





