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Дюков заявил, что 26 стран выступают против перехода РФС в Азию

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков дал понять, что в нынешних условиях переход в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) представляется маловероятным.
Дюков заявил, что 26 стран выступают против перехода РФС в Азию
  • РИА Новости

«Есть уровень футбольных чиновников и национальных ассоциаций, которые в целом доброжелательно относятся к российскому футболу, а есть политический — там ситуация другая. Это не значит, что 26 ассоциаций против, есть пример Азиатских игр, в которых так и не приняли участие наши спортсмены», — цитирует Дюкова ТАСС.

Он подчеркнул, что есть определённое количество стран, которые хотят видеть Россию. Но договориться со сторонниками санкций будет непросто или невозможно.

Исполком РФС на заседании 20 декабря принял решение не переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине.

Ранее Дюков заявил, что РФС может перейти в Азию в 2024 году.



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