Клубы РПЛ выступили за сохранение системы «осень — весна»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном переходе Российской премьер-лиги (РПЛ) на календарь по системе «весна — осень».

«Клубы РПЛ выступают за сохранение календаря по системе «осень — весна», — приводит слова Дюкова РИА Новости.

По его мнению, вопрос о возвращении на систему «весна — осень» вызван тем, что несколько матчей РПЛ было проведено в непростых погодных условиях, но в рамках регламента.

«Наверное, стоит пересмотреть регламент. Картинка была экзотическая, поэтому изменения в регламентные нормы можно внести, чтобы решить проблему переноса игр», — заявил он.

Чемпионат России по футболу во всех профессиональных лигах перешёл на календарь по системе «осень — весна» в 2012 году.

Ранее в РФС заявили о двойных стандартах в ситуациях со сборными России и Израиля.