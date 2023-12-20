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Клубы РПЛ выступили за сохранение системы «осень — весна»

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о возможном переходе Российской премьер-лиги (РПЛ) на календарь по системе «весна — осень».
Клубы РПЛ выступили за сохранение системы «осень — весна»
  • РИА Новости

«Клубы РПЛ выступают за сохранение календаря по системе «осень — весна», — приводит слова Дюкова РИА Новости.

По его мнению, вопрос о возвращении на систему «весна — осень» вызван тем, что несколько матчей РПЛ было проведено в непростых погодных условиях, но в рамках регламента.

«Наверное, стоит пересмотреть регламент. Картинка была экзотическая, поэтому изменения в регламентные нормы можно внести, чтобы решить проблему переноса игр», — заявил он.

Чемпионат России по футболу во всех профессиональных лигах перешёл на календарь по системе «осень — весна» в 2012 году.

Ранее в РФС заявили о двойных стандартах в ситуациях со сборными России и Израиля.

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