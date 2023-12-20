Клубы РПЛ выступили за сохранение системы «осень — весна»
- РИА Новости
«Клубы РПЛ выступают за сохранение календаря по системе «осень — весна», — приводит слова Дюкова РИА Новости.
По его мнению, вопрос о возвращении на систему «весна — осень» вызван тем, что несколько матчей РПЛ было проведено в непростых погодных условиях, но в рамках регламента.
«Наверное, стоит пересмотреть регламент. Картинка была экзотическая, поэтому изменения в регламентные нормы можно внести, чтобы решить проблему переноса игр», — заявил он.
Чемпионат России по футболу во всех профессиональных лигах перешёл на календарь по системе «осень — весна» в 2012 году.
Ранее в РФС заявили о двойных стандартах в ситуациях со сборными России и Израиля.