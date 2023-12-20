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В РФС видят двойные стандарты в ситуациях со сборными России и Израиля

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков считает, что в ситуациях со сборными России и Израиля виден принцип двойных стандартов.
В РФС видят двойные стандарты в ситуациях со сборными России и Израиля
  • РИА Новости

«Видим принцип двойных стандартов в ситуациях со сборными России и Израиля. Мы не призываем наложить на какую-то страну санкции, просто не хотим, чтобы принимались политизированные решения в адрес кого бы то ни было. В наш адрес такое решение и было принято. Мы не можем играть, а они могут — вот и всё отличие», — приводит слова Дюкова РИА Новости.

По его словам, РФС обратили на это внимание коллег из Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Мы это сделали неофициально. Какая реакция? Вы видите, никаких решений не было. Мы задали вопрос — почему нас отстранили, почему в нашем случае вы отреагировали, а в случае Израиля — нет? В ответ развели руками. Идёт давление политиков и СМИ», — сказал он.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине.

20 декабря исполком РФС принял решение отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) и остаться в УЕФА.

Ранее Дюков рассказал, почему РФС отказался от перехода в АФК.

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