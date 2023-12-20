В МИД назвали кульминацией антисправедливости условия допуска россиян на Олимпиаду
- РИА Новости
«На самом деле это уже не несправедливость, это антисправедливость. Это не просто несоблюдение справедливости, это кульминация, это буквально возведение в ранг новой нормы антисправедливости. Мы призываем всех здравомыслящих представителей мирового спорта руководствоваться очевидными подходами», — приводит слова Захаровой «Матч ТВ».
8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Ранее Андрей Кириленко высказал мнение касательно допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.