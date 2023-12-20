В МИД назвали кульминацией антисправедливости условия допуска россиян на Олимпиаду

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала кульминацией антисправедливости условия допуска россиян на Олимпиаду.

«На самом деле это уже не несправедливость, это антисправедливость. Это не просто несоблюдение справедливости, это кульминация, это буквально возведение в ранг новой нормы антисправедливости. Мы призываем всех здравомыслящих представителей мирового спорта руководствоваться очевидными подходами», — приводит слова Захаровой «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Андрей Кириленко высказал мнение касательно допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.