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В МИД назвали кульминацией антисправедливости условия допуска россиян на Олимпиаду

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала кульминацией антисправедливости условия допуска россиян на Олимпиаду.
В МИД назвали кульминацией антисправедливости условия допуска россиян на Олимпиаду
  • РИА Новости

«На самом деле это уже не несправедливость, это антисправедливость. Это не просто несоблюдение справедливости, это кульминация, это буквально возведение в ранг новой нормы антисправедливости. Мы призываем всех здравомыслящих представителей мирового спорта руководствоваться очевидными подходами», — приводит слова Захаровой «Матч ТВ».

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Андрей Кириленко высказал мнение касательно допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в Париже.

 

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