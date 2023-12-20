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Фетисов считает фанатское движение чуждым российским традициям

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Депутат Госдумы, выдающийся хоккеист Вячеслав Фетисов заявил, что исторически у российских спортивных болельщиков не было агрессии, которую принесли так называемые «фанаты».
Фетисов считает фанатское движение чуждым российским традициям
  • РИА Новости

«Я мальчишкой бегал на стадион «Динамо», люди не по секторам сидели, сидели рядом, каждый болел за свою команду – агрессии не было. Выходили в парк, пиво пили, водочку разливали», — сказал Фетисов, выступая на заседании Замятнинского клуба (дискуссионной площадки, организованной Верховным судом РФ).

Фетисов сообщил, что на протяжении семи лет руководя российским спортом неоднократно встречался с лидерами фанатских объединений и спрашивал откуда оно появилось в России. По его словам, фанаты отвечали, что копируют бразильских, испанских и британских бритоголовых.

В свою очередь Фетисов предлагал им «быть последователями своих отцов и дедов и просто приходить на стадион и не мешать своими кричалками, петардами». Парламентарий отметил важность болельщиков на трибунах для спортивных состязаний и призвал воспитывать культуру семейного посещения стадионов.

Ранее Фетисов заявил, что у IIHF нет никакого права исключать Россию

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