Тикнизян заявил, что Пиняев плачет из-за шуток Дзюбы

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что Сергей Пиняев плачет из-за шуток Артёма Дзюбы.

«Дзюба шутит, что Серёжа покупает бутсы в «Детском мире». И в то же время любит его. Но вообще у Серёжи очень хорошо развито чувство самоиронии. Конечно, иногда он убегает куда-то и плачет», — приводит слова Тикнизяна Sport24.

В текущем сезоне Пиняев сыграл в 25 матчах за команду, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Ранее Пиняев рассказал, что ему интересно наблюдать за игрой полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.