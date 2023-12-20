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Тикнизян заявил, что Пиняев плачет из-за шуток Дзюбы

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Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян заявил, что Сергей Пиняев плачет из-за шуток Артёма Дзюбы.
Тикнизян заявил, что Пиняев плачет из-за шуток Дзюбы
  • РИА Новости

«Дзюба шутит, что Серёжа покупает бутсы в «Детском мире». И в то же время любит его. Но вообще у Серёжи очень хорошо развито чувство самоиронии. Конечно, иногда он убегает куда-то и плачет», — приводит слова Тикнизяна Sport24.

В текущем сезоне Пиняев сыграл в 25 матчах за команду, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Ранее Пиняев рассказал, что ему интересно наблюдать за игрой полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

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