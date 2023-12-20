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Кремлёв: поручение президента о спортивных парадах будет исполнено в срок

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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв заявил, что поручение президента РФ Владимира Путина о спортивных парадах на Красной площади будет исполнено в срок.
Кремлёв: поручение президента о спортивных парадах будет исполнено в срок
  • РИА Новости

«На данный момент мы плотно прорабатываем систему взаимодействия по данному вопросу, готовим списки участников. Данное поручение будет исполнено в срок», — написал Кремлёв.

Он отметил, что идея пришла на основе советских парадов, которые показывали всему миру единство, сплочённость и нерушимую спортивную веру в то, что спорт объединяет все поколения.

Ранее Путин поручил представить предложения о спортивных парадах на Красной площади.

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