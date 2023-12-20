Кремлёв: поручение президента о спортивных парадах будет исполнено в срок
- РИА Новости
«На данный момент мы плотно прорабатываем систему взаимодействия по данному вопросу, готовим списки участников. Данное поручение будет исполнено в срок», — написал Кремлёв.
Он отметил, что идея пришла на основе советских парадов, которые показывали всему миру единство, сплочённость и нерушимую спортивную веру в то, что спорт объединяет все поколения.
Ранее Путин поручил представить предложения о спортивных парадах на Красной площади.