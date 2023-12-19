Путин поручил представить предложения о спортивных парадах на Красной площади
Об этом сообщается на сайте Кремля.
С инициативой возродить спортивные парады выступил на октябрьском форуме «Россия — спортивная держава» глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв.
Срок представления предложения — до 1 марта 2024 года. Ответственным назначен премьер РФ Михаил Мишустин.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия ожидает, что представители стран СНГ примут активное участие в предстоящих Играх Будущего и Играх дружбы.