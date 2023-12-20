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Губерниев поддержал решение РФС отказаться от перехода в Азию и остаться в УЕФА

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Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял верное решение, отказавшись переходить в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
Губерниев поддержал решение РФС отказаться от перехода в Азию и остаться в УЕФА
  • Gettyimages.ru

«Молодцы, Россия — европейская страна. Браво, исполком РФС. Есть люди в российском футболе, которые кое‑что понимают», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в соревнованиях на неопределённый срок из-за событий на Украине.

Ранее УЕФА разрешил РФС запуск новой группы по обучению тренеров.

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