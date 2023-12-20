Николсон рассказал, как решил уйти из «Спартака» в «Клермон»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон объяснил, почему принял решение перейти в «Клермон» на правах аренды.

«Несколько клубов вышли на меня с предложением, и, как только я узнал, что есть вариант в Лиге 1, у меня не было ни секунды сомнений. Я немного знал о «Клермоне» благодаря Максу Кофрие, поэтому сразу сказал да», — приводит слова Николсона So Foot.

Николсон выступал за «Спартак» с 2022 года. Клуб отпустил форварда в аренду в сентябре.

Всего за красно-белых он сыграл в 43 матчах, забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.

Ранее агент Николсона заявил, что возвращение нападающего в «Спартак» зимой невозможно.