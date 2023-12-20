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Бетербиев: если бы Бивол захотел, давно бы уже провёл поединок со мной

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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев высказался о поединке с соотечественником Дмитрием Биволом.
Бетербиев: если бы Бивол захотел, давно бы уже провёл поединок со мной
  • Gettyimages.ru

«Бой Бетербиев — Бивол откладывается не из-за этого (боя Бивола и Артура). У меня уже давно был запланирован бой с Каллумом Смитом. Бивол же не боксировал целый год. Если бы он захотел, то уже давно мог бы провести поединок со мной», — цитирует Бетербиева «Чемпионат».

32-летний Бивол принял участие в 21 поединке и в каждом одержал победу. Последнюю схватку чемпион WBA провёл год назад с мексиканцем Хильберто Рамиресом и победил единогласным решением судей.

38-летний Бетербиев одержал 19 побед в карьере (все нокаутом). В его активе нет поражений.

Ранее сообщалось, что бой между Биволом и Бетербиевым может пройти летом 2024 года.

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