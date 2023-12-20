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Железняков — о песне Трусовой: может, она выйдет на профессиональный уровень

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Хореограф Алексей Железняков высказал своё отношение к музыкальному творчеству фигуристки Александры Трусовой.

«Я ничего страшного в этом не вижу. Может, она занимается вокалом, может, она действительно выйдет на профессиональный уровень. Почему нет? Надо уметь разносторонне развиваться. И петь, и танцевать», — цитирует Железнякова «Спорт-Экспресс». 

Песню «Я не кукла» 19-летняя россиянка записала вместе с соотечественницей Софьей Самоделкиной и болгарской фигуристкой Марией Левушкиной. В июне Трусова выпустила дебютную композицию под названием «Два крыла».

Фигуристка на Олимпийских играх — 2022 в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой в борьбе за золото и стала второй. Она также является бронзовым призёром первенства планеты и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы.

Ранее бывшая легкоатлетка и заслуженный мастер спорта России Иоланда Чен высказалась о творчестве фигуристки Александры Трусовой.

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