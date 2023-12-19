Чен: Трусова ищет себя в чём-то новом, это нормально

Бывшая легкоатлетка и заслуженный мастер спорта России Иоланда Чен высказала своё отношение к музыкальному творчеству фигуристки Александры Трусовой.

«Не слышала ни одной песни Трусовой, равнодушна к такому. Но то, что девочки ищут себя в чём-то новом, это нормально. Анна Щербакова и Алина Загитова ищут себя в журналистике, Камила Валиева пробует себя в качестве ведущей, Саша пытается петь. А вы ради чего всё делаете, ради чего работаете? Все люди зарабатывают деньги», — цитирует Чен Metaratings.ru.

Песню «Я не кукла» 19-летняя россиянка записала вместе с соотечественницей Софьей Самоделкиной и болгарской фигуристкой Марией Левушкиной. В июне Трусова выпустила дебютную композицию под названием «Два крыла».

Фигуристка на Олимпийских играх — 2022 в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой в борьбе за золото и стала второй. Она также является бронзовым призёром первенства планеты и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы.

Ранее продюсер и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская отреагировала на то, что Трусова записала новую песню.