Дьяков: Чалов не супертоп даже по меркам РПЛ

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков не считает игрока ЦСКА Фёдора Чалова топ-форвардом на уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Исходя из нынешних реалий и учитывая, что общий уровень нашего чемпионата упал, я бы не сказал, что Чалов — супернападающий. Да, возможно, неплохой, но даже по меркам РПЛ не супертоп. Вариант с Турцией точно рассматривать стоит, если правда туда позвали», — цитирует Дьякова Legalbet.

Напомним, что интерес к нападающему красно-синих проявляют не только клубы из Турции, но и другие европейские команды. При этом сам игрок желает продолжить карьеру в одном из топ-5 чемпионатов Европы.

В сезоне-2023/24 чемпионата России 25-летний нападающий провёл за армейцев 26 матчей, забил 11 мячей и отличился тремя результативными передачами. Контракт игрока со столичной командой рассчитан до 31 декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €12 млн.

Ранее бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов высказался о возможном уходе Чалова из клуба.