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Тарханов считает, что уход Чалова скажется на ЦСКА

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Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов высказался о возможном уходе нападающего Фёдора Чалова.
Тарханов считает, что уход Чалова скажется на ЦСКА
  • РИА Новости

«У ЦСКА ещё Заболотный есть. Конечно, если Чалов уйдёт, это если не ослабит, то так или иначе скажется на команде. Он достаточно хорошо проводит этот сезон. Разговор, скорее, о летнем трансферном окне. Точной информации на данный момент нет, поэтому обсуждать детали нет смысла», — цитирует Тарханова «Чемпионат».

Как сообщает журналист RT Карен Саркисян в своём Telegram-канале, армейцы не готовы расставаться с 25-летним россиянином зимой.

Интерес к нападающему красно-синих проявляют не только клубы из Турции, но и другие европейские команды. При этом сам игрок желает продолжить карьеру в одном из топ-5 чемпионатов Европы.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался об интересе европейских клубов к Чалову.

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