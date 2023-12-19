Тарханов считает, что уход Чалова скажется на ЦСКА

Бывший главный тренер московского ЦСКА Александр Тарханов высказался о возможном уходе нападающего Фёдора Чалова.

«У ЦСКА ещё Заболотный есть. Конечно, если Чалов уйдёт, это если не ослабит, то так или иначе скажется на команде. Он достаточно хорошо проводит этот сезон. Разговор, скорее, о летнем трансферном окне. Точной информации на данный момент нет, поэтому обсуждать детали нет смысла», — цитирует Тарханова «Чемпионат».

Как сообщает журналист RT Карен Саркисян в своём Telegram-канале, армейцы не готовы расставаться с 25-летним россиянином зимой.

Интерес к нападающему красно-синих проявляют не только клубы из Турции, но и другие европейские команды. При этом сам игрок желает продолжить карьеру в одном из топ-5 чемпионатов Европы.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался об интересе европейских клубов к Чалову.