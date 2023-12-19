Тарханов считает, что уход Чалова скажется на ЦСКА
- РИА Новости
«У ЦСКА ещё Заболотный есть. Конечно, если Чалов уйдёт, это если не ослабит, то так или иначе скажется на команде. Он достаточно хорошо проводит этот сезон. Разговор, скорее, о летнем трансферном окне. Точной информации на данный момент нет, поэтому обсуждать детали нет смысла», — цитирует Тарханова «Чемпионат».
Как сообщает журналист RT Карен Саркисян в своём Telegram-канале, армейцы не готовы расставаться с 25-летним россиянином зимой.
Интерес к нападающему красно-синих проявляют не только клубы из Турции, но и другие европейские команды. При этом сам игрок желает продолжить карьеру в одном из топ-5 чемпионатов Европы.
Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо высказался об интересе европейских клубов к Чалову.