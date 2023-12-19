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Хоккеист ЦСКА Соркин получил травму на Кубке Первого канала

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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров сообщил, что нападающий московского хоккейного клуба Максим Соркин получил травму во время Кубка Первого канала.

«Сергей Плотников по медицинским причинам не смог сыграть в третьем периоде. Максим Соркин получил травму на Кубке Первого канала. Пока что он лечится. Как долго — не знаю», — цитирует Фёдорова РИА Новости. 

19 декабря «Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби в рамках матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:1. «Динамо» заняло второе место в таблице Западной конференции (58 очков), ЦСКА остался на шестой строчке (46).

Ранее СКА одержал разгромную победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. 

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