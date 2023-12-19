Хоккеист ЦСКА Соркин получил травму на Кубке Первого канала

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров сообщил, что нападающий московского хоккейного клуба Максим Соркин получил травму во время Кубка Первого канала.

«Сергей Плотников по медицинским причинам не смог сыграть в третьем периоде. Максим Соркин получил травму на Кубке Первого канала. Пока что он лечится. Как долго — не знаю», — цитирует Фёдорова РИА Новости.

19 декабря «Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби в рамках матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:1. «Динамо» заняло второе место в таблице Западной конференции (58 очков), ЦСКА остался на шестой строчке (46).

Ранее СКА одержал разгромную победу над «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ.