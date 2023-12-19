Агент Сантоса: Дуглас никогда не просил отпустить его из «Зенита»

Футбольный агент Тиаго Фрейтас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, высказался о желании бразильца и дальше выступать в чемпионате России.

«Дуглас Сантос никогда не просил отпустить его из «Зенита». Ему очень нравится жизнь в России. Его семья тоже полностью адаптирована к жизни в городе», — цитирует Фрейтаса Metaratings.ru.

На счету Сантоса пять голов и 29 результативных передач в 169 матчах за «Зенит». Соглашение игрока с санкт-петербургским клубом рассчитано до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €15 млн.

Ранее защитник «Зенита» Данил Круговой прокомментировал возможное возвращение петербургского клуба на первое место в РПЛ.