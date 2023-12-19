Защитник «Зенита» Круговой: мы выйдем, докажем и вернём первое место
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«Краснодар» намного интересней выглядит сейчас. «Зенит» всегда прибавляет после зимней паузы. Думаю, мы выйдем, докажем и вернём первое место», — цитирует Кругового «Спорт-Экспресс».
«Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидер — «Краснодар» (38).
Ранее сообщалось, что главный скаут «Реала» следит за защитником «Зенита» Ренаном.