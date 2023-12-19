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Щитов: надо было самим приостанавливать членство в IIHF

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Экс-защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов высказал мнение о возможном исключении сборной России по хоккею из состава Международной федерации хоккея (IIHF).
Щитов: надо было самим приостанавливать членство в IIHF
  • Gettyimages.ru

«По сути, нам эта IIHF ничего не даёт. Что она нам даёт? В их турнирах мы не участвуем. Они нас отстранили от чемпионата мира, от всего, что можно. Поэтому надо было вообще нам самим давно членство приостанавливать в их организации. Какой смысл нам вообще с ними сотрудничать?» — цитирует Щитова Metaratings.ru.

Дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея отклонил апелляции ЦСКА и Федотова. Решение об отстранении вратаря и запрете столичному клубу на трансферы хоккеистов остаётся в силе. Дисквалификация вступила в силу 1 сентября 2023 года и закончится 31 декабря 2023-го.

27-летний россиянин летом заключил контракт новичка с «Филадельфией», однако его призвали на срочную службу в армию. IIHF установила, что Федотов нарушил свой договор с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ), когда подписывал соглашение с ЦСКА.

Ранее президент IIHF Люк Тардиф не исключил, что ФХР может быть лишена членства из-за дела Федотова.

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