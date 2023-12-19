Жуков: ехать на ОИ нельзя, если заставляют подписывать антироссийские документы

Бывший глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков высказался об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«В каждой федерации своя ситуация, свои условия допуска. И поэтому здесь универсального решения нет. Если там заставляют нас подписывать какие-то подмётные письма, то, конечно, нет», — приводит слова Жукова РИА Новости.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Ранее Винер заявила, что российские гимнастки больше никогда не будут выступать без флага и гимна страны.