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Наумов: Миранчуку надо уходить из «Аталанты», не нужно сидеть на лавке из-за капризов тренера

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал ситуацию касательно игрового времени полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.
Наумов: Миранчуку надо уходить из «Аталанты», не нужно сидеть на лавке из-за капризов тренера
  • globallookpress.com
  • © Pawel Andrachiewicz/Keystone Press Agency

«Гасперини — тренер со странностями. Когда Миранчук хорошо играет, он всё равно не меняет своё мнение о нём. Переломить ситуацию в «Аталанте» будет крайне сложно. Миранчуку нужна игровая практика, нельзя просто сидеть на лавке из-за капризов тренера. Алексею лучше уйти в аренду», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

Встреча прошла на стадионе «Джевисс» в Бергамо и завершилась со счётом 4:1.

28-летний россиянин отметился голом в прошедшей игре.

После 16 туров Серии А «Аталанта» набрала 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах во всех турнирах. Контракт полузащитника с бергамским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее Гасперини похвалил Миранчука после гола в матче с «Салернитаной».

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