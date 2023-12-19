Гасперини похвалил Миранчука после гола в матче с «Салернитаной»

Главный тренер бергамской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини оценил игру российского полузащитника команды Алексея Миранчука в матче 16-го тура итальянской Серии А с «Салернитаной» (4:1).

«Миранчук хорошо играет», — приводит слова Гасперини Pazzidifanta.

Встреча прошла на стадионе «Джевисс» в Бергамо и завершилась со счётом 4:1.

28-летний россиянин отметился голом в прошедшей игре.

После 16 туров Серии А «Аталанта» набрала 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах во всех турнирах. Контракт полузащитника с бергамским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Салернитану» в матче Серии А.