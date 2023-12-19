Гасперини похвалил Миранчука после гола в матче с «Салернитаной»
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«Миранчук хорошо играет», — приводит слова Гасперини Pazzidifanta.
Встреча прошла на стадионе «Джевисс» в Бергамо и завершилась со счётом 4:1.
28-летний россиянин отметился голом в прошедшей игре.
После 16 туров Серии А «Аталанта» набрала 26 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.
В нынешнем сезоне Миранчук забил один мяч и отдал две результативные передачи в 11 матчах во всех турнирах. Контракт полузащитника с бергамским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что гол Миранчука помог «Аталанте» разгромить «Салернитану» в матче Серии А.