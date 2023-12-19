Валиева рассказала о мечте посетить в Москве аэротрубу

Российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос, есть ли место в Москве, которое она хотела бы посетить.

«Да, такое место есть! Это аэротруба, в которой я безумно хочу полетать, но никак не могу найти время на это», — сказала фигуристка в интервью «Москвич Mag».

17 декабря спортсменка заявила, что у неё в планах активно продолжать заниматься спортом, побеждать и сниматься в кино и сериалах.

По итогам командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине золото выиграла Россия, вторыми стали США, третьей — Япония, но церемония награждения была отменена из-за обнародования результатов допинг-пробы Валиевой. Фигуристка подозревается в употреблении запрещённого препарата триметазидина, который был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Валиевой по силе и кататься, и сниматься в кино.