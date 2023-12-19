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Осинькин — о своей зарплате в «Крыльях»: мне не нужны побрякушки

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, как обстоят дела с заработной платой в самарском клубе.
Осинькин — о своей зарплате в «Крыльях»: мне не нужны побрякушки
  • Gettyimages.ru
  • © Alexander Kulebyakin

«Среди российских тренеров РПЛ у меня одна из самых больших зарплат? Не знаю и не хочу рассуждать. Как моя жизнь изменилась после стремительного повышения? Не скажу, что позволяю себе больше, чем тогда. Совершенно немножко. Мне не нужны эти побрякушки, я по-другому смотрю на жизнь», — сказал Осинькин в видео на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

«Крылья Советов» с 25 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Осинькин возглавляет самарский клуб с 2020 года. Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

Ранее Осинькин признался, что заедает стресс.

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