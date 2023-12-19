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Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин признался, что заедает стресс

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, как справляется со стрессовыми ситуациями.
Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин признался, что заедает стресс
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Не курю и не пью, но то, что люблю покушать, к сожалению, этот момент не контролирую. Это моя слабость, наверное. Диеты с переменным успехом — то я их, то они меня. Но сейчас они меня. Заедаю ли я стресс? Да», — рассказал Осинькин в интервью YouTube-каналу Nobel.

«Крылья Советов» с 25 очками занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

Осинькин возглавляет самарский клуб с 2020 года. Его действующее соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» продлили контракт с Костанцей до 2028 года.

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