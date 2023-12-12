«Крылья Советов» продлили контракт с Костанцей до 2028 года
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Об этом сообщается в официальном Telegram-канале футбольного клуба. Соглашение с игроком рассчитано до лета 2028 года.
Костанца перешёл в самарский клуб в 2022 году. В текущем сезоне он провёл 18 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков опасается, что в зимнее трансферное окно многие футболисты клуба могут покинуть команду.