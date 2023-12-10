Горшков: есть переживания, что «Крылья» в трансферное окно могут снова раздербанить

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков опасается, что в зимнее трансферное окно многие футболисты клуба могут покинуть команду.

«Есть переживания, что «Крылья» в трансферное окно могут снова раздербанить. Мы недавно считали, что уже 30 футболистов покинули команду с момента, как мы пришли в команду. Конечно, хочется, чтобы как можно больше ребят оставались. У нас большая конкуренция, и самое главное — всех сохранить», — приводит слова Горшкова «Чемпионат».

В текущем сезоне «Крылья» набрали 29 очков и занимают шестое место в таблице РПЛ.

Ранее Игорь Осинькин подвёл итоги первой половины сезона-2023/24.