Тикнизян: Изидор любит «Локомотив»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о переходе нападающего Вильсона Изидора в «Зенит».

«Общаемся с Изидором. Насколько я знаю, у него была возможность уехать в зарубежную команду. Там не срослось, это повлияло на его настроение. «Локомотив» дал многое Изидору, как и он клубу. Он любит «Локомотив», это правда. Изидор всегда это показывал своей игрой, не держу на него никакого зла», — цитирует Тикнизяна «Спорт-Экспресс».

9 сентября «Зенит» объявил о переходе игрока из «Локомотива» на правах аренды до конца сезона. В московском клубе заявили, что аренда платная и с обязательным правом выкупа.

В текущем сезоне Изидор сыграл в 14 матчах за «Зенит» во всех турнирах и забил два мяча.

Ранее Тикнизян рассказал, что до последнего ждал вызова в сборную России.