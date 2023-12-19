В «Баварии» подтвердили, что клуб продлит контракт с Мюллером

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс сообщил, что клуб планирует продлить контракт с полузащитником команды Томасом Мюллером.

«Это всего лишь вопрос дней или часов, когда об этом будет объявлено. Я думаю, что в интересах всего клуба, чтобы Мюллер остался с нами», — сказал Хёнесс на Servus TV.

В нынешнем сезоне Мюллер провёл за «Баварию» 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет приобрести Мюллера, когда он станет свободным агентом.