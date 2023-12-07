Bild: «Ювентус» хочет приобрести Мюллера, когда он станет свободным агентом
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По информации Bild, руководство клуба следит за ситуацией с продлением контракта игрока. Если он откажется подписывать новое соглашение, то туринцы попытаются подписать его на правах свободного агента.
В нынешнем сезоне Мюллер провёл за «Баварию» 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что Мюллер приблизился к рекорду Криштиану Роналду в Лиге чемпионов.