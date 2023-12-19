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Бывший футболист «Локомотива» Одемвингие рассказал, как стал проповедником

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Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной Нигерии по футболу Питер Одемвингие рассказал о том, как стал проповедником.
Бывший футболист «Локомотива» Одемвингие рассказал, как стал проповедником
  • globallookpress.com
  • © Jorge Martinez/ZUMAPRESS.com

«Первые семь лет жизни я рос в Нигерии, и в садике, школе нам рассказывали библейские истории. То есть какие-то зёрна в меня закинули, которые в итоге выросли в целое дерево», — приводит слова Одемвингие «Чемпионат».

Экс игрок заявил, что преподаёт Евангелие последние два-три года.

«Я несовершенный человек и не горжусь грехами. Но я горжусь, что я духовный человек», — сказал он.

42-летний нигериец выступал за московский клуб с 2007 по 2010 год.

Ранее Одемвингие рассказал, что бывшие одноклубники по «Локомотиву» во время интервью показывали ему банан.

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