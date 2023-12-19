Одемвингие: во время интервью в «Локомотиве» одноклубники показывали мне банан
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«Я никогда не рассказывал некоторые вещи. Например, я даю интервью клубному телевидению в «Локомотиве», а позади камеры русские игроки показывают банан», — приводит слова Одемвингие «Чемпионат».
По словам нападающего, ему было обидно.
«Я понимал, на что они намекают, но не ходил и публично не рассказывал об этом. Пускай их Бог простит», — сказал он.
42-летний нигериец выступал за железнодорожников с 2007 по 2010 год.
Ранее сообщалось, что полузащитник петербургского «Зенита» Клаудиньо заявил, что никогда не сталкивался с расизмом в России.