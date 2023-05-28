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Клаудиньо заявил, что никогда не сталкивался с расизмом в России

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Полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил, что никогда не сталкивался с расизмом в России.
Клаудиньо заявил, что никогда не сталкивался с расизмом в России
  • РИА Новости

«Выступая в России, я ни разу не сталкивался с расизмом», — приводит слова Клаудиньо ТАСС.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за команду 24 матча в чемпионате России, забил пять мячей и сделал десять результативных передач. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что Клаудиньо считает необоснованным исключение российских команд из международных турниров.

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