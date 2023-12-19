Сальников считает унизительными условия допуска россиян к Олимпиаде

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников высказался об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2024 года в Париже.

«МОК не объявил ничего нового. Условия остались неприемлемыми, человек должен испытывать унижения. Это очередная профанация, от которой мы уже устали», — приводит слова Сальникова РИА Новости.

По его словам, спортсмены не видят в условиях МОК ничего положительного.

«Интересно ли им самим поехать в никуда с белым флагом? Осталось ещё номер на спине вышить вместо фамилии», — сказал он.

8 декабря МОК объявил о допуске российских и белорусских спортсменов до Олимпиады 2024 года в индивидуальном нейтральном статусе при условии, что они будут воздерживаться от любой деятельности, связанной с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом России и Белоруссии, национальных федераций или олимпийских комитетов, а также от поддержки СВО на любом официальном мероприятии или в СМИ до, во время и после Игр в Париже.

Ранее Сальников заявил, что отказ российского пловца Евгения Рылова выступить на Олимпиаде в Париже является нормальной реакцией на нынешние условия допуска.