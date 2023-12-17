Сальников — о решении Рылова пропустить ОИ: абсолютно нормальная реакция
«Я другого не ожидал. Считаю, это абсолютно нормальная реакция на те условия, которые нам предлагаются. Не понимаю, зачем спортсменам испытывать унижения, принимая такие условия допуска», — цитирует Сальникова «Матч ТВ».
Он также рассказал, что ВФП не получила ответа от World Aquatics на общее письмо по критериям допуска россиян.
8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.
Также спортсмены и их персонал должны воздерживаться от любой поддержки СВО на любом официальном мероприятии или в СМИ до, во время и после Олимпиады.
Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.
Ранее Сальников заявил, что не будет считать предателями тех, кто согласится на нейтральный статус.