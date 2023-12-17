Сальников — о решении Рылова пропустить ОИ: абсолютно нормальная реакция

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что отказ двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова выступать на летней Олимпиаде 2024 года в Париже является нормальной реакцией на нынешние условия допуска.

«Я другого не ожидал. Считаю, это абсолютно нормальная реакция на те условия, которые нам предлагаются. Не понимаю, зачем спортсменам испытывать унижения, принимая такие условия допуска», — цитирует Сальникова «Матч ТВ».

Он также рассказал, что ВФП не получила ответа от World Aquatics на общее письмо по критериям допуска россиян.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Также спортсмены и их персонал должны воздерживаться от любой поддержки СВО на любом официальном мероприятии или в СМИ до, во время и после Олимпиады.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Сальников заявил, что не будет считать предателями тех, кто согласится на нейтральный статус.